Mehr als 100 sogenannte Seiteneinsteiger für das Lehramt haben ihre Vorbereitungskurse begonnen. "Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger bereichern unsere Bildungslandschaft und bringen wertvolle Perspektiven mit", sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstag. Unter den Seiteinsteigern befinden sich demnach erstmals auch Personen, die Qualifizierungen als Fachwirte oder Meister haben. Diese Lehrkräfte könnten in Sekundarschulen in Fächern wie Technik, Wirtschaft oder im musischen und künstlerischen Bereich eingesetzt werden.