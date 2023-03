Nach mindestens 45 Versicherungsjahren liegt nahezu jede zweite gesetzliche Rente in Sachsen-Anhalt unter 1251 Euro. Das betrifft insgesamt 129.595 Rentnerinnen und Rentner (49,7 Prozent) im Land, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht. In den alten Bundesländern liegt diese Quote den Angaben zufolge bei 30,8 Prozent.