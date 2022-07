Die Jugendämter in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr insgesamt etwa 5000 Verfahren zur Einschätzung einer möglichen Kindeswohlgefährdung gemeldet. Das seien etwa 300 mehr als im Jahr 2020, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Mittwoch mit. Die Zahl sei die höchste, die es seit Beginn der Erhebung (2012) gegeben habe.