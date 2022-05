Die Diakonie Mitteldeutschland schlägt Alarm: Immer mehr Menschen sind nach ihren Angaben für das tägliche Leben auf die Hilfe der Tafeln angewiesen. Zugleich seien die Lebensmittelspenden aus Supermärkten und Bäckereien in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen, teilte ein Sprecher des Wohlfahrtsverbandes am Dienstag in Halle mit. Unter dem Dach der Diakonie Mitteldeutschland gibt es 14 Tafeln mit 24 Ausgabestellen in Sachsen-Anhalt und Thüringen.