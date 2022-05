Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt lehnt es «aufgrund der angespannten Haushaltssituation» ab, Hebammen wie in Bayern mit einem jährlichen Bonus in Höhe von 1000 Euro zu unterstützen. Das hat das Sozialministerium in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage von Linksfraktionschefin Eva von Angern mitgeteilt. Bayern fördert mit dem Bonus den Angaben zufolge jede freiberuflich tätige Hebamme, die Geburtshilfe anbietet.