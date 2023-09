Wer kann sich vorstellen, Landtagspräsidenten Schellenberger abzuwählen? Linke und Grüne bereiten einen Antrag vor. Schellenberger selbst äußert sich zu weiteren Details in Zusammenhang mit dem Roland-Kaiser-Konzert aktuell nicht.

Nach ihrer Rücktrittsforderung an Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) will die SPD-Fraktion einen von der Opposition initiierten Abwahlantrag nicht unterstützen. "Wir werden nicht unterschreiben", sagte Fraktionsvorsitzende Katja Pähle am Mittwoch in Magdeburg. Auch Vertreter der Koalitionspartner CDU und FDP sowie die AfD kündigten am Mittwoch an, den Abwahlantrag nicht unterstützen zu wollen.

Pähle sagte, der Antrag sei "Schaufensterpolitik", die Hürden für eine Abwahl seien sehr hoch. Man habe aber bereits deutlich gemacht, dass Schellenberger selbst Konsequenzen ziehen solle. "Der Ball liegt bei ihm und der CDU-Fraktion", so die SPD-Fraktionschefin.

Die Sozialdemokraten hatten Schellenberger am Freitag geraten, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Vor ein paar Wochen war ein Foto öffentlich geworden, auf dem der Landtagspräsident mit mehreren Gästen auf dem Balkon seines Dienstzimmers zu sehen ist. Das Bild entstand an einem Samstagabend, dem 12. August, während eines Konzerts von Roland Kaiser auf dem Domplatz, der direkt an den Landtag grenzt.

In der vergangenen Woche hatte der Landtagspräsident bekräftigt, dass er für den Abend des Konzerts einen dienstlichen Termin in seinem Büro hatte und nur als Nebeneffekt einen Blick auf das Musikgeschehen warf. Unter anderem war seine Ehefrau bei der Besprechung dabei.

Die Opposition überzeugte diese Darstellung nicht. Grüne und Linke wollen einen Antrag auf Abberufung Schellenbergers in die Wege leiten. Grünen-Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann sagte, die politische Kultur im Land sei am Boden. Jeder Abgeordnete müsse sich fragen, "ist das noch mein Präsident?"

"Das hat hier nichts mit Koalitionsfrieden zu tun, sondern hier geht es um nicht mehr und nicht weniger als das Ansehen des Hohen Hauses", sagte Linke-Fraktionschefin Eva von Angern. Die AfD sieht den Abwahlantrag dagegen als "politische Nebelkerze", wie Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund sagte. Es seien in diesem Land viel größere Baustellen zu bewältigen.

Für eine Abwahl des Landtagspräsidenten gibt es hohe Hürden. Nach der Geschäftsordnung kann ein solcher Antrag von der Mehrheit der Mitglieder des Landtages gestellt werden. Frühestens drei Wochen nach Eingang könnte darüber abgestimmt werden. Um den Präsidenten abzuwählen, bräuchte es dann eine Zweidrittelmehrheit. Grüne und Linke haben im Parlament zusammen 18 von 97 Stimmen.

Schellenberger selbst will sich öffentlich aktuell nicht zu weiteren Details im Zusammenhang mit dem Konzert äußern. Fragen, an welchem Eingang seine Gäste das Landtagsgebäude an dem Abend betreten haben und ob diese Gästeausweise wie normale Besucher erhalten haben, ließ er unbeantwortet.

Der CDU-Politiker hatte im Zuge seiner Entschuldigung außerdem angekündigt, 600 Euro an die "116 111 - Nummer gegen Kummer" des Deutschen Kinderschutzbundes in Sachsen-Anhalt spenden zu wollen. Doch der Verband hat die Zuwendung abgelehnt. "Der Kinderschutzbund vermittelt Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in seiner täglichen Arbeit Grundwerte wie Achtung vor Jedermann, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft und Solidarität und trainiert das Verständnis für unsere demokratische Grundordnung", teilte der Kinderschutzbund mit. Man könne sich mit der Spende "nicht einverstanden erklären".

Wohin Schellenberger nun stattdessen spendete, ist bislang nicht bekannt. CDU-Fraktionschef Guido Heuer sagte am Mittwoch, die Spende sei überwiesen worden. Der Empfänger habe diese auch angenommen, ihm sei der Empfänger aber nicht bekannt. Von Angern forderte Schellenberger zu Transparenz auf. Es müsse die Frage geklärt werden, ob und wohin das Geld geflossen sei. "Wir haben einen Präsidenten des Landtages, dem man nicht mehr glauben kann."