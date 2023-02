Unternehmen aus Sachsen-Anhalt haben rund sechs Tonnen Lebensmittel für Menschen in der Ukraine gespendet. Ein Lastwagen mit den Hilfsgütern habe sich auf den Weg gemacht, teilte die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau am Dienstag mit. Die Lieferung umfasst den Angaben zufolge haltbare Backwaren, Wurstkonserven, Fertiggerichte, Mehl sowie Süßwaren. Um die Lebensmittel abzuholen, sei ein Fahrer einer ukrainischen Hilfsorganisation mit einem Lastwagen nach Sachsen-Anhalt gefahren. Sein Weg führe ihn jetzt zurück in die vom russischen Angriffskrieg betroffene Region um die Stadt Kramatorsk, teilte die IHK mit.