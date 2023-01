An einem Stauende auf der Autobahn 9 bei Weißenfels hat es einen Unfall mit vier Lastwagen gegeben. Die Autobahn in Richtung München wurde aufgrund des Unfalls am Montagmorgen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Zum Unfallhergang und zum Ausmaß des Schadens konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen.