Sachsen-Anhalt setzt im Kampf gegen neuartige und schwer nachweisbare Drogen, die in Gefängnisse eingeschmuggelt werden, auch auf technische Unterstützung. Die sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) werden etwa auf Briefpapier oder Dokumente geträufelt, getrocknet und per Post an die Gefangenen geschickt, erklärte das Justizministerium.