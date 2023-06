Die "Flame of Hope" der Special Olympics World Games 2023 wird bei ihrer Ankunft aus Athen am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg BER von einem Polizisten aus den USA getragen. Foto

In Naumburg (Burgenlandkreis) und in Arendsee (Altmarkkreis Salzwedel) soll am Dienstag mit Fackelläufen ein Zeichen für eine bessere Inklusion gesetzt werden. Die Aktion finde im Rahmen der Special Olympics statt und sei als Symbol für die Kraft einer solchen Veranstaltung zu sehen, sagte eine Sprecherin des Burgenlandkreises. Beide Kommunen wiesen auf mögliche Verkehrsbehinderungen hin.

Vom 17. bis zum 25. Juni werden in der deutschen Hauptstadt Berlin die Weltspiele der geistig und mehrfach Behinderten ausgetragen. Mit rund 7000 Aktiven sind die World Games das größte Multisportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. "Die Weltspiele werden Aufmerksamkeit erzeugen und ein Netzwerk bilden", sagte Sven Albrecht, Geschäftsführer der Special Olympics World Games Berlin 2023. Aufgrund der massiven Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sei der Sport in den Organisationen der Behindertenhilfe noch nicht wieder auf dem Niveau wie vor Corona.

Von den Special Olympics World Games erhofft sich Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema. "Ich wünsche mir, dass Menschen mit Lernbeeinträchtigung sichtbarer werden und dass sich im Anschluss an die Spiele ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen verbessert", sagte Dusel kürzlich. Es müsse auch mehr Begegnung geschafft werden.