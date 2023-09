Nach dem Angriff auf vier Teilnehmer des Christopher-Street-Days (CSD) am Wochenende in Halle hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Dies sei ein normaler Vorgang, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle am Dienstag mit. Der Kontext des CSD falle in den Aufgabenbereich der Abteilung. Neue Erkenntnisse zum Tatgeschehen gebe es noch nicht.