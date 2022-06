Eine Stadt feiert sich und ihre Geschichte: Quedlinburg im Harz lädt am Pfingstwochenende zu den «Königstagen» in die historische Innenstadt. Nach der Eröffnung am Freitag werden bis Pfingstmontag anlässlich des Stadtfestes zu Ehren König Heinrichs I. (876-936) acht Schauplätze bespielt. Diese können von den Gästen während eines Rundgangs besucht werden. Mittelpunkt ist der Marktplatz. Mit den Festtagen erinnert Quedlinburg an die erste Erwähnung vor 1100 Jahren. Am 22. April 922 wurde die «villa quae dicitur Quitilingaburg» zum ersten Mal in einer Urkunde Heinrichs I. erwähnt.