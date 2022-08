In Sachsen-Anhalt sind Ende vergangenen Jahres in 21.420 Haushalten alle Menschen wohngeldberechtigt gewesen. Bei 63,3 Prozent dieser Haushalte habe der Hauptverdiener eine Rente oder Pension bezogen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Das durchschnittliche monatliche Gesamteinkommen habe bei 747 Euro gelegen, der Wohngeldanspruch bei 126 Euro. Landesweit bezogen Ende vergangenen Jahres 22.390 Haushalte einen Zuschuss zu den Wohnkosten. Das waren 565 oder 2,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Durchschnittlich betrug der monatliche Wohngeldanspruch den Statistikern zufolge im vergangenen Jahr 147 Euro.