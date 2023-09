Jeder vierte Haushalt (25 Prozent) in Sachsen-Anhalt verfügt über ein monatliches Nettoeinkommen von unter 1500 Euro. Das ergab eine erste Auswertung des Mikrozensus 2022, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Dienstag mitteilte. Demnach war der Anteil in den beiden Großstädten des Landes noch größer: In Halle hatten 33 Prozent aller Haushalte ein Nettoeinkommen von weniger als 1500 Euro, in Magdeburg waren es 30 Prozent.