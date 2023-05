Die Zahl der Mitglieder jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt ist im Jahr 2022 leicht gestiegen. Konkret stieg die Zahl um acht Mitglieder auf 1175 am Ende vergangenen Jahres, wie aus einer in Frankfurt vorgelegten Statistik der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) hervorgeht. Demnach waren im Januar 2022 noch 1167 Mitglieder in den jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt registriert. Im Laufe des Jahres haben 43 Menschen die Gemeinden verlassen, 51 sind dazugekommen.