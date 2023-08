Auf Sachsen-Anhalts Straßen sind im ersten Halbjahr deutlich weniger Menschen ums Leben gekommen als im Vorjahreszeitraum. Es wurden 64 Verkehrstote registriert und damit 17 weniger als von Januar bis Juni 2022, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Auch die Zahl der Schwerverletzten ging zurück um 152 auf 770 Personen. Zudem wurden 3609 Menschen leicht verletzt und damit 19 mehr als im ersten Halbjahr 2022. In den ersten sechs Monaten erfasste die Polizei den Angaben zufolge insgesamt 32 512 Straßenverkehrsunfälle und damit 1,3 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022.