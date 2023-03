Der Einzelhandel in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr - bereinigt um den Preisanstieg - 1,7 Prozent weniger umgesetzt. Je nach Branche seien die Entwicklungen aber sehr unterschiedlich, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle weiter mit. So seien die realen Umsätze im Lebensmittel-Bereich sogar um 6,6 Prozent gesunken. Unternehmen, die keine Lebensmittel verkauften, machten zwischen Januar und Dezember hingegen ein reales Umsatzplus von 3,3 Prozent. Am stärksten seien die Umsätze an Tankstellen gestiegen. Dort wurde den Angaben zufolge ein Plus von 8,6 Prozent verzeichnet. Nominal einschließlich der stark gestiegenen Verbraucherpreise erzielte der Einzelhandel in Sachsen-Anhalt nach den vorläufigen Statistik-Zahlen ein Umsatzplus von 7,6 Prozent.