Die meisten Menschen in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben. In Spitze 40 Prozent der Todesfälle waren auf sie zurückzuführen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle nach vorläufigen Ergebnissen der Todesursachen-Statistik mitteilte. Die Anteile schwankten zwischen 36 Prozent im August und 40 Prozent im Mai. Zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße, die meist chronisch sind.