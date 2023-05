Die Zahl der in Sachsen-Anhalt wegen Adipositas behandelten Menschen ist im Vergleich der vergangenen etwa 20 Jahre weiterhin hoch. So zählte das Statistische Landesamt 2021 insgesamt 512 Patientinnen und Patienten, die mit der Diagnose Adipositas oder sonstiger Überernährung vollstationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Dies teilte das Landesamt am Freitag in Halle mit. Im Vergleich zum Vorjahr seien dies 23 Fälle weniger, jedoch war der Wert demnach der zweithöchste seit dem Jahr 2000. Insgesamt wurden mehr Frauen (311) als Männer (201) behandelt.