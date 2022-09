In Sachsen-Anhalt sind im ersten Halbjahr die Importe wie Exporte deutlich gestiegen. Von Januar bis Juni seien nach vorläufigen Ergebnissen Waren im Wert von 11,9 Milliarden Euro exportiert worden, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. Das habe einem Plus von 29,3 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 entsprochen. Die Importe hätten um 36 Prozent auf ein Volumen von 12,1 Milliarden Euro zugelegt.