In Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr bis Ende Juli sieben Menschen beim Baden ums Leben gekommen. Damit ist die Zahl der tödlichen Badeunfälle im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Zwischenbilanz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervorgeht. Im vergangenen Jahr hatte es bis Juli acht Badetote gegeben. Die meisten dieser Unfälle passieren in den Sommermonaten.

Drei Fälle aus diesem Jahr: Ein dreijähriger Junge wurde am Ostersonntag tot im Uferbereich der Mulde in Dessau-Roßlau gefunden. Der Vater hatte seinen Sohn zuvor aus den Augen verloren. Mitte Juli ertrank ein 33-jähriger Mann in der Saale in Halle. Im Hufeisensee in Halle war kurz zuvor eine 26-Jährige beim Sprung ins Wasser tödlich verunglückt.

Bundesweit ertranken laut DLRG bis Ende Juli dieses Jahres mindestens 199 Menschen in Gewässern. In der gleichen Zeit waren es im Vorjahr 184 Badetote. Die DLRG rät daher zur Vorsicht und Rücksichtnahme beim Baden.