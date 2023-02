Die Zahl der Baugenehmigungen im Hochbau ist in Sachsen-Anhalt 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Rund 4540 Baumaßnahmen seien genehmigt worden, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. Des entspreche einem Rückgang von etwa 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.