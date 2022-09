Seit der Wiedervereinigung hat sich die Zahl der Kinder in Sachsen-Anhalt etwa halbiert. Lebten im Jahr 1990 noch 544.500 Kinder unter 15 Jahren in Sachsen-Anhalt, waren es am Jahresende 2021 nur noch etwa 272.400, wie das Statistische Landesamt in Halle am Montag mitteilte. Jede achte Person in Sachsen-Anhalt sei jünger als 15 Jahre, hieß es seitens der Statistikbehörde. 1990 war es noch jede fünfte Person.