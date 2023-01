Die Zahl der Pflegeeinrichtungen ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Zum Jahresende 2021 existierten in Sachsen-Anhalt 1386 Pflegeeinrichtungen, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Davon seien 658 ambulante Pflegedienste und 728 stationäre Pflegeheime. Gegenüber 2011 seien demnach 257 Pflegeheime und 137 Pflegedienste dazugekommen.