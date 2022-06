In Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr rund 83.000 Menschen gelebt, die aufgrund von Flucht, Verfolgung oder Vertreibung nach Deutschland zugezogen sind. Etwas mehr als die Hälfte davon kamen im Zuge der Vertreibungen am Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Jahre 1950 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik, wie das Statistische Landesamt in Halle anlässlich des Weltflüchtlingstages am Montag mitteilte. Diese ehemals Vertriebenen waren im Durchschnitt bereits 82 Jahre alt. Der Anteil der Frauen war bei ihnen mit 62 Prozent etwas höher als im Bundesschnitt, wo er bei 58 Prozent lag. Die Daten basieren den Angaben zufolge auf ersten Ergebnissen des Mikrozensus 2021. Der Mikrozensus ist eine jährliche einprozentige Stichprobenerhebung der Privathaushalte.