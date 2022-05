Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt bewegen sich weiter auf hohem Niveau. Im Mai stiegen sie im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Halle am Montag mitteilte. Neben den hohen Energiekosten (plus 39,7 Prozent) seien im Mai Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (11,6 Prozent) überdurchschnittlich teurer geworden. Wie in den vergangenen Monaten seien zudem Heizöl (84,9) und Gas (45,1) sowie Diesel (54,0) und Superbenzin (35,4) die größten Preistreiber gewesen.