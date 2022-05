Nach einem deutlichen Corona-Einbruch hat sich die Industriekonjunktur in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr etwas erholt. Das Verarbeitende Gewerbe und der Bergbau hätten von Januar bis Dezember rund 44,8 Milliarden Euro umgesetzt, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. Im Vergleich zu 2021 sei dies ein Plus von 13,6 Prozent.