Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Tangermünde (Landkreis Stendal) ist ein Bewohner schwer verletzt von der Feuerwehr gerettet worden. Zwei weitere Menschen wurden in der Nacht zum Samstag über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Sonntag in Stendal mitteilte. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.