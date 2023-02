Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos auf der Bundesstraße 188 vor der Elbbrücke in Tangermünde (Kreis Stendal) sind mehrere Menschen verletzt worden. Zu deren genauer Zahl und der Art der Verletzungen konnte die Polizei am Donnerstagmorgen zunächst keine Angaben machen. Nach ersten Erkenntnissen waren aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve vor der Brücke zwei Wagen frontal zusammengestoßen. Zwei weitere Autos seien dann in den Unfall hineingefahren, hieß es. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt.