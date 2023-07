Wegen einer neuen Betrugsmasche an der Haustür mit vorgetäuschten Terminen für Glasfaser-Internetanschlüsse hat die Polizei zu mehr Vorsicht geraten. Dazu nutzten die Betrüger zunächst täuschend echt aussehende Terminankündigungen für die Glasfaser-Montage. Diese Schreiben erwecken den Anschein, vom Internetanbieter Telekom zu stammen, wie die Polizeiinspektion Stendal am späten Montagabend mitteilte. Als Kontakt werden eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse, die auf ".se" endet, genannt. Die Betrüger würden schließlich zum angekündigten Termin an der Haustür erscheinen und um Zugang zum Haus oder der Wohnung bitten.