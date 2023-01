In Tangermünde im Landkreis Stendal ist am Montagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Die mutmaßlichen Täter seien flüchtig, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Spurensicherung sei vor Ort. Womit die Unbekannten den Automaten gesprengt haben, war zunächst unklar. Auch eine Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.