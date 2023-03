Zeichnungen von antiken Monumenten in Rom und der Toskana, Grafiken mit Motiven aus Georgien und Budapest und mehrere Steinskulpturen: Werke des zeitgenössischen Künstlers Friedrich Bernhard Henkel hat das Winckelmann-Museum in Stendal zu einer Ausstellung vereint. Nach der Eröffnung von "Friedrich B. Henkel - Mediterranes. Skulpturen Reiseskizzen Farbblätter Collagen" am Samstag wird die Schau bis zum 14. Mai präsentiert.