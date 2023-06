Ein spezieller Drogenscanner für die Gefängnisse in Sachsen-Anhalt lässt noch auf sich warten. Mit dem Spezialgerät sollen sogenannte neue psychoaktive Substanzen (NPS) entdeckt werden, die etwa auf Briefpapier oder Dokumente geträufelt, getrocknet und per Post an die Gefangenen geschickt werden. Der tragbare Detektor soll binnen kurzer Zeit die Drogen nachweisen; das Ministerium hatte vor einem halben Jahr die Anschaffung angekündigt. Ein Sprecher erklärte nun auf Nachfrage: "Aktuell wird die Beschaffung vorbereitet, um sie noch in diesem Jahr zu realisieren. Ein konkretes Datum kann ich aktuell noch nicht benennen."