Die Gefängnisse in Sachsen-Anhalt sind moderat ausgelastet. Am Stichtag Ende Oktober habe die Auslastung der aktuell 1927 Haftplätze bei knapp 82 Prozent gelegen, erklärte ein Sprecher des Justizministeriums. Zum gleichen Zeitpunkt in den beiden Vorjahren seien es gut 83 Prozent gewesen, 2019 noch rund 89 Prozent. "Es ist festzustellen, dass sich die Auslastung der Haftplätze in den Justizvollzugseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt regelmäßig zwischen rund 82 und rund 89 Prozent bewegt", hieß es. In der Pandemie sei die Auslastung zeitweise geringer gewesen.