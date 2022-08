Bei sommerlichen Temperaturen denken wohl die wenigsten an Glatteis. Doch das Land hat sich schon längst auf den nächsten Wintereinbruch vorbereitet.

Der Sommer bringt die Menschen in Sachsen-Anhalt gerade zum Schwitzen, doch mancherorts laufen längst die Vorbereitungen auf den Winter. In den Straßenmeistereien des Landes lagern aktuell etwa 24.000 Tonnen Salz, wie ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Magdeburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Lager seien bereits im April beziehungsweise Mai durch den sogenannten Frühbezug wieder fast vollständig befüllt worden. So sind die Meistereien gleich zu Beginn der nächsten Winterperiode einsatzbereit.

Die neue Ausschreibung für die kommende Saison ab Anfang Oktober läuft aber bereits, hieß es. Bis Ende Mai sollen laut Ministerium noch einmal rund 25 000 Tonnen Salz bezogen werden. Damit solle die Tausalz-Verfügbarkeit im Winterhalbjahr und darüber hinaus - so wie in diesem Jahr - das Nachfüllen der Salzhallen im zeitigen Frühjahr sichergestellt werden.

Die ersten Lieferungen sollen nach dem 1. Oktober erfolgen. Je nachdem, wann die aktuell noch vollen Salzhallen das erste Mal nachgefüllt werden müssen.

Das Land ist für den Winterdienst auf Bundes- und Landesstraßen zuständig. Dazu kommen die Kreisstraßen in den Landkreisen Mansfeld-Südharz, Jerichower Land und Wittenberg. Für die Räumung der meisten Kreis- und kommunalen Straßen sind die Landkreise und Gemeinden selbst verantwortlich.