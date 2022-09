Handy am Steuer oder nicht gesichertes Gepäck: Die Polizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert ab diesem Freitag Auto- und Fahrradfahrer landesweit mit einem Schwerpunkt auf Ablenkung vom Straßenverkehr. Ziel ist es, Verkehrsunfälle durch Ablenkung zu verringern und auf das Risiko hinzuweisen, wie das Ministerium für Inneres und Sport am Donnerstag mitteilte. Vom 16. bis 22. September beteiligt sich das Land Sachsen-Anhalt demnach an der Kontrollwoche "Focus on the Road" vom "European Roads Policing Network" (Roadpol).