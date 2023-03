Die Gewerkschaft Verdi wird die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Sachsen-Anhalt noch vor den geplanten Tarifgesprächen Ende März zu Warnstreiks aufrufen. Zunächst sollen sich am 16. März im Burgenlandkreis alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes an einer solchen Aktion beteiligen, sagte ein Sprecher von Verdi am Donnerstag. Das umfasse unter anderem Beschäftigte in den Kitas, Horten, der Verwaltung und den Sparkassen.