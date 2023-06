Unternehmen, Akademien, Verbände und Hochschulen: 94 Aussteller haben sich für die zweitägige Bildungsfachmesse "Vocatium" in Magdeburg angemeldet. Nach der Eröffnung am Dienstag stehen nach Angaben des veranstaltenden Magdeburger Instituts für Talententwicklung Gespräche mit mehr als 3600 Schülerinnen und Schülern aus 60 Schulen auf dem Programm. "Vocatium" setzt demnach auf terminierte Messegespräche und Vorträge von Ausstellern. Laut Institut gebe es mehr als 8000 fest vereinbarte Gesprächstermine für die Messe in einem Hotel.