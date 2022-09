Die Hochschule Anhalt hat erneut einen Bewerberrekord verzeichnet. Für das Wintersemester 2022/23 seien mehr als 4000 Bewerbungen für die drei Standorte in Bernburg, Dessau-Roßlau und Köthen eingegangen, teilte eine Sprecherin der Hochschule am Freitag mit. Dies sei ein Rekordwert. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche das einem Zuwachs von sieben Prozent. Bereits im Sommersemester hatte die Hochschule einen neuen Bewerberhöchstwert vermeldet. Das Wintersemester startet am 4. Oktober. Aktuell studieren nach Angaben der Hochschule etwa 7500 Studierende an den drei Standorten.