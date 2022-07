Ein 47-jähriger Stehpaddler wird nach einem Unfall im Bergwitzsee bei Kemberg (Landkreis Wittenberg) weiter vermisst. Zeugen hatten beobachtet, dass der Mann am Samstagnachmittag von seinem Stand-up-Paddle-Board fiel und nicht wieder auftauchte. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Suche am Sonntagabend zunächst eingestellt, soll aber fortgesetzt werden. Eine Tauchergruppe der DLRG und Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Wasserschutzpolizei hatten bis in die Abendstunden auch am Sonntag ohne Erfolg nach dem Stehpaddler gesucht. Auch zwei Hubschrauber kamen zum Einsatz.