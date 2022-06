Die IG Metall verlangt in den bevorstehenden Tarifgesprächen in Sachsen-Anhalt ein Lohnplus von acht Prozent für die Metall- und Elektroindustrie. Auch Auszubildende sollen entsprechend mehr verdienen. Darauf habe sich die Tarifkommission der Metall- und Elektroindustrie am Donnerstag in Magdeburg verständigt, teilte die Gewerkschaft mit. Ziel sei eine Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Der IG-Metall-Bundesvorstand hatte 7 bis 8 Prozent mehr Geld für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Kernbranche empfohlen.