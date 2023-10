Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes waren Justizvollzugsbedienstete aus Sachsen-Anhalt am Montag zu einer Kundgebung vor dem Gefängnis "Roter Ochse" in Halle aufgerufen. Unter dem Motto "Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif" sollte die Forderung nach einer guten und gerechten Bezahlung unterstrichen werden, wie der Beamtenbund dbb und der Bund der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) mitteilte. Laut dem BSBD-Landesvorsitzenden Mario Pinkert beteiligten sich knapp 20 Personen an der Aktion, es habe Unterstützung von Polizei- und Verwaltungsgewerkschaftern gegeben. Die Fachgewerkschaft plante Aktionen in Gefängnissen bundesweit.