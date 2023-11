Im Zuge der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik am Universitätsklinikum Halle aufgerufen. Bestreikt werde der Früh- und Spätdienst, hieß es in einer Verdi-Mitteilung vom Donnerstag. Betroffen seien alle Auszubildenden und Beschäftigten, die unter die jeweiligen Haustarifverträge fielen. Geplant war am Donnerstagmorgen auch eine Demonstation in Halle, wie Verdi ankündigte.