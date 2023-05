Für Fahrgäste die zu Beginn nächster Woche beim großen Warnstreik im Nah- und Regionalverkehr nicht auf andere Verkehrsmittel ausweichen können, sollen in Sachsen-Anhalt Ersatzbusse fahren. Das kündigte der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) am Freitag an. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte die Beschäftigten am Donnerstag zum dritten Warnstreik in der laufenden Tarifrunde aufgerufen. Der Ausstand soll von Sonntagabend, 22.00 Uhr, bis Dienstagabend, 24.00 Uhr, dauern. Die Bahn entschied, in dieser Zeit den Fernverkehr komplett einzustellen. Auch bei DB Regio wird demnach kaum ein Zug fahren.