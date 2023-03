In Sachsen-Anhalt sollen am kommenden Mittwoch Teile des öffentlichen Dienstes bestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi kündigte am Sonntag einen ganztägigen Warnstreik der Beschäftigten in den kommunalen Kitas und Horten in Halle, im Saalekreis sowie im Burgenlandkreis an. Damit reagiere man auf das "völlig unzureichende Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde" für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, hieß es in einer Verdi-Mitteilung vom Sonntag.