Fußball-Drittligist Hallescher FC schließt die Vorbereitungen auf die neue Saison mit einem internationalen Testspiel ab. Nach Clubangaben vom Freitag gastiert am 16. Juli der englische Zweitligist Queens Park Rangers an der Saale. Das Team aus London absolviert im Juli ein mehrtägiges Trainingslager in Deutschland und macht in diesem Rahmen Station in Halle. Für den HFC wird es die Generalprobe eine Woche vor dem Start in die Meisterschaft.