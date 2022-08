In mehreren Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt wird im September und Oktober ein Theaterstück über den NS-Gegner und Rechtsanwalt Hans Litten gezeigt. Die Premiere ist für den 2. September in der Schlosskirche St. Anna im Schloss Lichtenburg Prettin geplant, wie die Veranstalter der Organisation Arbeit und Leben mitteilten. Auch in der Gedenkstätte Moritzplatz in Magdeburg, in der JVA Halle und im Theater Bernburg wird das Stück zu sehen sein. Unterstützung für das Projekt gibt es unter anderem von der Gedenkstättenstiftung Sachsen-Anhalt.