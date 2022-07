Das Puppentheater Magdeburg hat seinem Open-Air-Hofspektakel in diesem Jahr den Titel «Feuerwerk der Liebe» gegeben. Nach der Uraufführung an diesem Freitag sind 19 weitere Vorstellungen bis zum 24. Juli geplant, wie das Theater mitteilte. Die Idee hätten die «Pyromantiker» Marlis Hirche und Oliver Dassing an das Haus gebracht, erklärte eine Sprecherin. Sie verbinden pyrotechnische Elemente mit Theater. Die Puppenspielerin Hirche und der Schauspieler und staatlich geprüfte Pyrotechniker Dassing arbeiteten regelmäßig mit dem Puppentheater zusammen.