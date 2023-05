Neun ausgebüxte Bullenkälber und ein ausgewachsener Bulle haben am Sonntag in der Altmark Ordnungshüter und Anwohner auf Trab gehalten. Die Tiere liefen von ihrer Weide davon und "besetzten" einen Vierseitenhof in Lichterfelde (Landkreis Stendal), wie die Polizei mitteilte.