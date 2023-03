Wie steht es im Land um die "Vögel des Glücks", deren lautstarke Rückkehr jedes Jahr den Frühling einläutet? Antworten auf diese und andere Fragen wollen Sachsen-Anhalts Kranichschützer am Samstag auf einer Tagung in Havelberg geben. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hat die Landesarbeitsgemeinschaft Kranichschutz zum Austausch in das "Haus der Flüsse" des Biosphärenreservats Mittelelbe geladen. Auf dem Programm stehen den Angaben zufolge Vorträge und eine Exkursion in die Elbe-Havel-Mündung.